Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ, заявили у Пентагоні.

Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті Міноборони США.

"Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії", - йдеться у тексті релізу.

До можливостей цього пакету входять:

Ракетні системи з лазерним наведенням

Тактичні БПЛА Switchblade

БПЛА Puma

Броньовані високомобільні багатоцільові машини

Боєприпаси малого і великого калібрів

Прибори нічного бачення, тепловізори

Тактичні захисні системи зв’язку

Комерційні послуги супутникової зйомки

Медикаменти, польове обладнання тощо.

"Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ", - зазначили у МО США.

Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: