Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.
Про це йдеться у прес-релізі на сайті Міноборони США.
"Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії", - йдеться у тексті релізу.
До можливостей цього пакету входять:
- Ракетні системи з лазерним наведенням
- Тактичні БПЛА Switchblade
- БПЛА Puma
- Броньовані високомобільні багатоцільові машини
- Боєприпаси малого і великого калібрів
- Прибори нічного бачення, тепловізори
- Тактичні захисні системи зв’язку
- Комерційні послуги супутникової зйомки
- Медикаменти, польове обладнання тощо.
"Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ", - зазначили у МО США.
Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення РФ.