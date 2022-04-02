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Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті Міноборони США.

"Це рішення підкреслює непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття Росії", - йдеться у тексті релізу.

До можливостей цього пакету входять:

  • Ракетні системи з лазерним наведенням
  • Тактичні БПЛА Switchblade
  • БПЛА Puma
  • Броньовані високомобільні багатоцільові машини
  • Боєприпаси малого і великого калібрів
  • Прибори нічного бачення, тепловізори
  • Тактичні захисні системи зв’язку
  • Комерційні послуги супутникової зйомки
  • Медикаменти, польове обладнання тощо.

"Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ", - зазначили у МО США.

Зазначається, що на сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги в сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення РФ.

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