Відповідне оголошення з'явиться на цьому тижні.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готується надати Україні додаткові ракетні артилерійські системи HIMARS і боєприпаси до них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Білому домі сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Він наголосив, що США продовжать забезпечувати Україну допомогою у галузі безпеки.

"Пізніше на цьому тижні Адміністрація (президента Джо Байдена - УНІАН) оголосить про наступний пакет озброєння і техніки для України. Це буде шістнадцяте таке виділення допомоги на підтримку України з того моменту, як президент обійняв свою посаду. Пакет включатиме більше високомобільних сучасних ракетних систем HIMARS, які українці застосовують дуже ефективно", - наголосив Кірбі.

Також він сказав, що новий пакет допомоги передбачатиме надання Україні снарядів і боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна потребує щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270 для ефективної контратаки і перелому у війні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін перекидає в Україну спецпризначенців для полювання на HIMARS.

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