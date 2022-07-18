Командування окупаційних військ Російської Федерації оголосило "полювання" на HIMARS. Заради знищення американських РСЗВ, Москва перекидає в Україну понад 200 спецпризначенців.
Таку інформацію озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телевізійного проекту FreeДом.
За його словами, російсько-українська війна переходить на новий етап – війну спецвійськ.
"Є інформація, що вони навіть перекинули сюди спецназ до 200 осіб... Причому спецназ екіпірований виключно західним екіпіруванням та озброєнням для засилання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію та саме полювання за реактивними системами залпового вогню великокаліберними великої дальності. Я вам скажу так: це війна, тепер буде війна спецназів. Наш спецназ ліквідуватиме ці групи, ці групи намагатимуться полювати на нашій території. Тож це черговий етап війни і цього варто було очікувати", - розповів він.
За словами військового експерта, визначити, де перебуває така система, як HIMARS, дуже важко.
"HIMARS - це одна з останніх розробок. Він був зроблений в 1994 році. На відміну від M270 MLRS, яка була ще наприкінці 60-х – на початку 70-х років розроблена. HIMARS робився під високу маневреність. Тому у нього один пакет, тому його можна перевозити літаком C-130, він якраз у габарити літака входить, і за рахунок колісного входу у нього найвища маневреність", — пояснив Жданов.
Зазначимо, що в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.
Раніше спікер об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після розгромних ударів українських бійців російські війська намагаються перевезти свої військові склади подалі від лінії вогню, але їм нічим це зробити.