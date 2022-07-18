За словами військового експерта, тепер наш спецназ ліквідуватиме ці групи, ці групи намагатимуться полювати в Україні: це черговий етап війни і цього варто було очікувати.

Командування окупаційних військ Російської Федерації оголосило "полювання" на HIMARS. Заради знищення американських РСЗВ, Москва перекидає в Україну понад 200 спецпризначенців.

Таку інформацію озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телевізійного проекту FreeДом.

За його словами, російсько-українська війна переходить на новий етап – війну спецвійськ.

"Є інформація, що вони навіть перекинули сюди спецназ до 200 осіб... Причому спецназ екіпірований виключно західним екіпіруванням та озброєнням для засилання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію та саме полювання за реактивними системами залпового вогню великокаліберними великої дальності. Я вам скажу так: це війна, тепер буде війна спецназів. Наш спецназ ліквідуватиме ці групи, ці групи намагатимуться полювати на нашій території. Тож це черговий етап війни і цього варто було очікувати", - розповів він.

За словами військового експерта, визначити, де перебуває така система, як HIMARS, дуже важко.

"HIMARS - це одна з останніх розробок. Він був зроблений в 1994 році. На відміну від M270 MLRS, яка була ще наприкінці 60-х – на початку 70-х років розроблена. HIMARS робився під високу маневреність. Тому у нього один пакет, тому його можна перевозити літаком C-130, він якраз у габарити літака входить, і за рахунок колісного входу у нього найвища маневреність", — пояснив Жданов.

Зазначимо, що в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

Раніше спікер об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після розгромних ударів українських бійців російські війська намагаються перевезти свої військові склади подалі від лінії вогню, але їм нічим це зробити.

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