В даний час триває підготовка нового пакету допомоги.

У США анонсували, що незабаром оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні для боротьби з російськими окупантами.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він уточнив, що оголошення про новий пакет допомоги буде зроблене "найближчими днями", передає Укрінформ.

Кірбі не повідомив, яке озброєння буде включене у новий пакет, але підкреслив, що підтримка України "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми США погодилися надати".

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Нагадаємо, крайній пакет допомоги на $400 млн США виділили Києву 3 березня.

Допомога США Україні

Влада США регулярно виділяє Україні об'ємні пакети військової допомоги. Вони включають боєприпаси та сучасне озброєння. Також США проводять навчання для українських військових. Так, з початку нападу РФ, США надали Україні допомогу на суму близько $30 млрд.

Ще одним потужним сигналом підтримки України став візит президента США Джо Байдена у Київ в кінці зими.

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