Учасники торгів побоюються, що другий раунд торгів, проведений фондом, буде таким самим довгим, як перший.

Створений у серпні минулого року Міжнародний фонд для України (IFU) мав стати "гнучким фондом з низьким рівнем бюрократії" для забезпечення українських сил усім необхідним. Однак зараз керований Великобританією фонд страждає від затримок, які фіксують на всіх етапах роботи, пише The Guardian.

Після старту прийому заявок більше 1,5 тисяч постачальників товарів і послуг відправили свої пропозиції фонду. Цього виявилося достатньо, щоб перевантажити секретаріат фонду і застопорити розгляд заявок. Один з учасників тендеру сказав журналістам, що розглядом заявок нібито опікуються лише два співробітники. Джерела в британському міністерстві оборони заявили, що над оцінкою пропозицій працювала більш численна команда, але визнали, що високий рівень інтересу ускладнив відбір і, як наслідок, поставку різноманітного необхідного спорядження.

Спершу учасникам торгів було сказано, що Міноборони проінформує їх про результати розгляду заявок після 14 грудня. Згодом учасники торгів отримали електронний лист, де повідомлялося, що потрібно почекати до лютого, і до 15 числа жодних оголошень не було. Тоді міністр оборони Великобританії Бен Воллес зробив публічну заяву про те, що з фонду буде витрачено перші 240 млн доларів (200 млн фунтів стерлінгів).

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"Перший пакет включатиме життєво важливі можливості у вигляді артилерійських боєприпасів, засобів морської розвідки, спостереження і рекогностування, а також запчастини для обладнання, включно з наявними українськими танками", – оголошував Уоллес.

Ще через кілька днів учасники торгів нарешті отримали повідомлення про те, чи прийняті їхні заявки. Учасники скаржилися на "нульову комунікацію" з боку фонду, і тепер побоюються, що другий раунд торгів буде таким самим довгим, що призведе до того, що військова допомога "не потрапить на фронт до літа".

У британському уряді кажуть, що хотіли забезпечити належне управління фондом, і затримки були неминучими.

"Посадові особи були залучені по всьому світу для вивчення доступних продуктів. Представлені матеріали про доступне обладнання на 27 млрд фунтів стерлінгів. ... Ми уточнювали можливі покупки з фонду. Це неминуче вимагало часу", – сказало джерело.

Міжнародний фонд для України - що відомо про фонд

У серпні 2022 року було створено Міжнародний фонд для України. Він мав стати "гнучким фондом з низьким рівнем бюрократії" для закупівель спорядження для українських сил, забезпечення ремонту техніки та проведення навчань.

Передбачалося, що це буде додатковий спосіб надання військової допомоги Україні - крім прямих пожертвувань західних урядів,.

Великобританія внесла в нього 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Нідерланди - 100 мільйонів євро. Також внесок зробили Норвегія, Швеція, Данія, Литва та Ісландія. В результаті загальна сума коштів склала 520 млн фунтів стерлінгів (625 млн доларів).

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