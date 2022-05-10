Ллойд Остін провів телефонну розмову з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Глави оборонних відомств США і України Ллойд Остін і Олексій Резніков обговорили зростаючі потреби Збройних сил України.

Про це пише "Голос Америки".

Глава Пентагону відзначив рішення президента Байдена від 6 травня про виділення Україні додаткових 150 мільйонів доларів. Йдеться про постачання Україні артилерії, контрбатарейних радарів і засобів радіоелектронної боротьби.

Остін зазначив, що США постійно координують дії з надання Києву допомоги у сфері безпеки з союзниками і партнерами.

"Сьогодні вранці я розмовляв зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити зростаючі військові потреби України", - написав він у Twitter, запевнивши у незмінній підтримці надання Україні можливостей, необхідних їй для протидії російській агресії.

Нагадаємо, що 9 травня президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України.

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