Закон дозволить США оперативно надавати нашій Україні зброю для захисту від агресії Росії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

Він це зробив в прямому ефірі.

"Поїхали. Готово!", - прокоментував Джо Байден підписання закону про постачання Україні озброєнь з ленд-лізу.

Закон дозволить США оперативно надавати нашій Україні зброю для захисту від агресії Росії шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Крім того, ми отримаємо фінансову допомогу у значно більшому обсязі, ніж було раніше. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

"Щодня українці борються за своє життя. Вартість бою недешева, але поступитися агресією ще дорожче", - наголосив президент США.

Раніше УНІАН розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Вас також можуть зацікавити новини: