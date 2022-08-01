Зокрема, пакет передбачає надання Україні боєприпасів для HIMARS і артилерійських систем калібру 155-мм.

У Білому домі розповіли про новий пакет безпекової допомоги для України на суму 550 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Білому домі сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що сьогодні радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван, державний секретар Ентоні Блінкен і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі провели спільну розмову з українськими колегами стосовно постійної американської підтримки для України, оскільки український народ продовжує протистояти російській агресії.

"І щоб поінформувати їх про новий пакет безпекової допомоги у розмірі 550 мільйонів доларів, який адміністрація Байдена дозволить виділити сьогодні", - наголосив Кірбі.

Як сказав Кірбі, новий пакет передбачає передачу Україні більшої кількості боєприпасів для високомобільних сучасних ракетних систем, відомих як HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм.

За словами Кірбі, це вже буде 17-й пакет безпекової допомоги з того моменту, як Байден став президентом.

Також Кірбі додав, що загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS. Загалом Україна вже отримала 16 таких систем.

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