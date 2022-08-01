В Україну доставили чотири додаткових HIMARS.

Ще чотири одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS прибули в Україну із США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"В Україну прибуло чотири додаткових HIMARS", - заявив Резніков.

Він подякував президенту США Джо Байдену, очільнику Пентагону Ллойду Остіну й американському народу за підтримку обороноздатності України.

"Ми довели, що ми вміємо поводитись з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!", - додав міністр.

Також 1 серпня стало відомо, що в Україну з Німеччини прибули реактивні системи залпового вогню MARS II.

Раніше УНІАН розповідав про переваги HIMARS, який дальнобійними снарядами може руйнувати логістику ворога в тилу, склади боєприпасів, а також пункти зібрання офіцерів.

Нещодавно у Міноборони Росії зганьбилися, коли брехали про нібито знищення 100 ракет для HIMARS.

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