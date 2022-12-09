Ці гроші підуть не тільки на зброю.

США виділять для України ще 275 мільйонів доларів. Президент Джо Байден затвердив новий пакет допомоги.

Про рішення президента США повідомляється на сайті Білого дому. У розпорядженні Байдена вказана сума, яку потрібно виділити для допомоги Україні, а також те, що питання надання нового пакету він делегує Державному секретарю.

Що саме США нададуть Україні, в Білому домі не повідомили. Однак раніше видання Reuters вже писало, що Пентагон також включить до переліку:

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озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,

155-мм боєприпаси,

військові машини Humvee і генератори.

Крім цього, обладнання, яке повинна отримати Україна, допоможе посилити протиповітряну оборону і захист від ворожих безпілотників.

Допомога США Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у оборонному бюджеті США на 2023 рік, який прийняли у четвер, 8 грудня 2022 року, передбачена масштабна закупівля боєприпасів різних типів. У номенклатуру озброєння включили 1700 балістичних ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin та іншу зброю.

9 грудня також стало відомо, що США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

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