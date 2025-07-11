У місті зафіксовані руйнування, на цю хвилину відомо про 9 поранених.

Внаслідок ударів по Салтівському району Харкова сталися руйнування та пожежі. На цю хвилину вже відомо про 9 поранених.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС). Там деталізували, займання сталися у 4-поверховій закинутій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку.

"Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто. Попередньо - 9 постраждалих",- йдеться у повідомленні.

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Як додав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог атакував двома дронами Салтівський район, внаслідок чого було пошкоджено неексплуатовану будівлю, магазин, скління вікон пологового будинку та багатоквартирного будинку, зруйновано гараж.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. "Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад", - зазначив він.

Удари по Харкову

Окупанти постійно атакують Харків ракетами та дронами. Так, 7 липня росіяни атакували Харків дронами, внаслідок чого у місті були руйнування і постраждалі, загинула жінка.

Тоді мер міста Терехов повідомляв, що загалом кількість поранених сягнула 71 особи, серед них були семеро дітей. "Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль", - написав він.

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