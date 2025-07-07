Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до 29, а в Холодногірському районі наразі відомо про 11 поранених.

Сьогодні, 7 липня, російські загарбники вже кілька разів атакували Харків ударними дронами. У Холодногірському і Шевченківському районах міста є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Зокрема, о 10:22 він повідомив, що в небі над Харковом зафіксовано ворожі БпЛА, а через кілька хвилин в деяких районах міста було чутно вибухи.

Пізніше, в 10:47 Синєгубов повідомив, що зафіксовано 6 влучань. Усі - в Холодногірському районі. Відомо про пошкодження та поранених. Медики надають допомогу всім пораненим.

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"Кількість постраждалих внаслідок останньої атаки по Харкову зростає. На зараз відомо про 11 поранених", - відзначив Синєгубов.

Також, попередньо, під завалами однієї з будівель перебуває людина. Триває рятувальна операція. Всі екстрені служби на місці.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, внаслідок останньої ворожої атаки у місті зафіксовані "прильоти у житлових масивах". Є попередня інформація про важко поранену жінку.

Внаслідок цього останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто. "Є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару пожежа", - додав Терехов.

Окремо Синєгубов повідомив, що зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова, який відбувся о 5:20 ранку.

"По допомогу медиків звернулися ще 2 людей у Шевченківському районі. Загалом на зараз - 29 постраждалих. Усі отримують допомогу лікарів", - наголосив голова ОДА.

Удари РФ по Харкову

Як повідомляв УНІАН, Харків регулярно зазнає атак з боку російських окупантів. Міський голова Харкова Ігор Терехов вірить в те, що війна в Україні закінчиться, оскільки немає війн, які тривають вічно.

Вночі 6 липня під ударом російських дронів опинилися три района Харкова - Шевченківський, Київський та Новобаварський.

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