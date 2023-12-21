Стали відомі плани російських загарбників стосовно виробництва ракет і авіаційних бомб на 2024-й рік. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву Сил спеціальних операцій у Telegram.
Зокрема, отримано доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024-й рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб.
"Згідно з документами, які Центр отримав від небайдужих, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет", - наголошується у повідомленні.
Зокрема, йдеться про таку кількість ракет:
- Х-31ПМ (75 одиниць);
- Х-59М2А (133 од.);
- Х-38МЛ (150);
- Х-101 (167);
- Х-29ТД (46);
- Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);
- ФАБ-1500 (1000 од.);
- С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);
- С-13ДФ (20 тис.);
- УПАБ-1500 (191);
- АБСП-3000 (600).
"Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - йдеться у повідомленні.
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