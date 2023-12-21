У 2024 році росіяни планують виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб і некерованих ракет.

Стали відомі плани російських загарбників стосовно виробництва ракет і авіаційних бомб на 2024-й рік. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву Сил спеціальних операцій у Telegram.

Зокрема, отримано доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024-й рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб.

"Згідно з документами, які Центр отримав від небайдужих, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, йдеться про таку кількість ракет:

- Х-31ПМ (75 одиниць);

- Х-59М2А (133 од.);

- Х-38МЛ (150);

- Х-101 (167);

- Х-29ТД (46);

- Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 од.);

- ФАБ-1500 (1000 од.);

- С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тис.);

- С-13ДФ (20 тис.);

- УПАБ-1500 (191);

- АБСП-3000 (600).

"Зауважимо, що достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини", - йдеться у повідомленні.

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