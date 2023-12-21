Міністр не має жодних сумнівів, що Україна переможе у війні з Росією.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що стратегічна мета України на наступний рік - це звільнення тимчасово окупованого Криму.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю виданню BILD. Глава оборонного відомства висловлює оптимізм на тлі повідомлень про те, що війна між Україною і Росією зайшла "у глухий кут". Міністр впевнений, що Кримський півострів, анексований Росією у 2014 році, може бути звільненим наступного року.

"Я впевнений на 100%. Це наша стратегічна мета", - наголосив Умєров. На його переконання, нині Росія перебуває на темному боці історії, а режим президента РФ Володимира Путіна засуджується усім цивілізованим світом. "Немає жодних сумнівів, що переможемо", - підкреслив Умєров.

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На початку грудня Рустем Умеров в інтерв'ю FoxNews сказав, що українські захисники вже пройшли першу і другу лінії оборони окупантів, і зараз знаходяться перед третьою. За його словами, в України є плани на 2024 рік.

Він підкреслив, що стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море.

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