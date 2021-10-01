Росія та її маріонетки блокують питання відкриття КПВВ у Золотому, висуваючи для цього нові умови.

Російські окупанти зажадали від України в рамках Тристоронньої контактної групи віддати їм частину території Донбасу для відкриття пункту пропуску "Золоте".

Про це в ефірі 24 канали розповів журналіст, представник України в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, бойовики продовжують блокування питання про відкриття КПВВ. При цьому вони йдуть на "дива креативності" й вигадують для цього різні приводи. Раніше вони вимагали гарантії безпеки, проте під час останнього засідання групи бойовики придумали нові умови.

Так, терористи заявили, що Україна нібито неправильно визначила точку нуля – місце, з якого починається контроль сторін над "сірою зоною".

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"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ у Золотому. Тому це питання знову залишається на паузі і поки ніяк не вирішується", - пояснив Гармаш. І додав, що не бачить сенсу йти на подібні поступки.

Журналіст припустив, що питання про відкриття КПВВ буде вирішуватися на вищому політичному рівні.

"Кожен метр нашої території омитий кров'ю наших військових. Я вважаю, що віддавати її їм не потрібно і недоцільно", - говорить він.

Напередодні українська сторона на переговорах у ТКГ заявила, що вдалося розблокувати роботу робочої гуманітарної підгрупи, яка займається звільненням полонених.

Автор: Юрій Годован