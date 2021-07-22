Упродовж так званого "перемир'я" на Донбасі, яке почало діяти 27 липня 2020 року, на фронті внаслідок обстрілів загинули 45 бійців ЗСУ, 150 - зазнали поранень.
Про це пише "Громадське" із посиланням на інформацію Збройних сил України.
Загалом з квітня 2014 року на фронті загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.
Як пише ЗМІ, це дані станом на 18 липня - після того стало відомо про смерть у лікарні 29-річного військового Олександра Горбенка з Кривого Рогу. Також до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.
Перемир'я на Донбасі
З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.
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