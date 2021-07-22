Режим припинення вогню почав діяти з опівночі 27 липня 2020 року, проте бойовики постійно його порушують.

Упродовж так званого "перемир'я" на Донбасі, яке почало діяти 27 липня 2020 року, на фронті внаслідок обстрілів загинули 45 бійців ЗСУ, 150 - зазнали поранень.

Про це пише "Громадське" із посиланням на інформацію Збройних сил України.

Загалом з квітня 2014 року на фронті загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.

Як пише ЗМІ, це дані станом на 18 липня - після того стало відомо про смерть у лікарні 29-річного військового Олександра Горбенка з Кривого Рогу. Також до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.

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Автор: Юрій Годован