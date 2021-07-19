В лікарні Харкова помер тяжкопоранений у зоні ООС військовий Олександр Горбенко з Кривого Рогу.
Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа у Facebook.
"Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка. Хлопець отримав важкі поранення під час обстрілу в зоні ООС. Його евакуювали на вертольоті в харківську лікарню, але, на жаль, врятувати не змогли", - розповіла Тетяна Губа.
Повідомляється, що 15 липня ввечері при обстрілі в зоні ООС Криворізький військовий Олександр Горбенко отримав важкі поранення і був негайно госпіталізований вертольотом до Харкова. Український військовий отримав 80% опіків тіла. Олександр Горбенко боронив Україну від окупантів з 2014 року.
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