Російська армія гатить по мирному населенню та вбиває цивільних.

Стало відомо, яку відстань на лівобережжі ЗСУ можуть контролювати вогнем, щоб вибивати позиції противника. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що наразі тривають маневри противника, ротація підрозділів, налагодження спроб впорядкування логістики військ. Але контрбатарейні та інші заходи Сил оборони на лівобережжі, забезпечують вогневий контроль за основними напрямками руху ворожого війська та вибиття його з вогневих позицій на відстань від 3 до 8 км.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 23 окупанти, знищено 8 гармат, три розвідувальні БпЛА "Мерлін", два розвідувальні БпЛА "Орлан-10", чотири FPV-дрони та три одиниці автомобільної техніки.

Відео дня

Водночас протягом доби в зоні відповідальності Сил оборони півдня зафіксовано чотири ракетних удари. Вдень – на Миколаївщині, в Рибаківці пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Вночі по відкритій території Чорнобаївської громади Херсонщини ворог застосував балістику, імовірно "Іскандер-М". Критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

"І Миколаївщину, і Херсонщину ворог атакував турбореактивними дозвуковими крилатими протикорабельними ракетами Х-35", - розповіли у пресслужбі.

Окрім того, за минулу добу зафіксовано 5 авіаційних ударів із застосуванням 33 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини, зокрема по Бериславу та Тягинці. Поранено цивільного, пошкоджено понад десяток будинків. Ще окупанти завдали 7 ударів FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 13 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини. Пошкоджено приватний будинок.

"За минулу добу ворог здійснив близько 110 артилерійських обстрілів з використанням понад 580 снарядів, у тому числі 21 обстріл населених пунктів. По Херсону гатили 11 разів, також під обстрілами були жителі Зеленівки, Антонівки, Шляхового, Велетенського. Внаслідок обстрілів загинуло 3 цивільних, 14 цивільних поранено, серед них двомісячне немовля", - наголосили у Силах оборони.

Через ці обстріли пошкоджено понад два десятки багатоповерхових та приватних будинків, 5 адміністративних будівель, лікарню, газогін та до десятка автомобілів, в тому числі екстреної медичної допомоги.

На тлі завершення шторму, ворог активізував кораблі в Чорному морі. Протягом ночі їх було 5, але станом на ранок на бойовому чергуванні залишилось 3. З них 2 - в Чорному та 1 - в Азовському морях. Ракетоносії наразі заведені в пункти базування.

Окупанти вдарили по центру Херсона - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора російські окупанти завдали удару по Херсонщині, кілька людей загинули, понад 10 зазнали поранень, серед них – немовля. Дідусь 2-місячної дитини загинув, її матір втратила ногу та перебуває у реанімації.

Вас також можуть зацікавити новини: