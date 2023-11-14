Загалом в Україні ліквідовано вже майже 313,5 тисячі російських військових.

Впродовж минулої доби українські військові знешкодили ще понад 900 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 313 тис. 470 своїх військових, 920 з яких ліквідовано минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також знищено 8 російських танків (5362 загалом), 7 бойових броньованих машин (10086), 20 артилерійських систем (7589), одну реактивну систему залпового вогню (882), 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня (5649), 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (9973), а також дві одиниці спеціальної техніки (1081).

Відео дня

Не змінилася за добу кількість знищених російських засобів протиповітряної оборони - 580, літаків - 322, гелікоптерів - 324, крилатих ракет - 1561, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 22.

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, за добу українська авіація вісім разів вдарила по районах скупчення російських загарбників та їхньої техніки, а також завдала удару по зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Крім того, ракетні війська вгатили по 6 районах зосередження російських військових, озброєння та техніки, 2 пунктах управління, 6 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та іншій "важливій цілі ворога".

За добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Бахмутський та Мар’їнський.

Вас також можуть зацікавити новини: