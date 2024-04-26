Агресор створює двійники ЗМІ та поширює фейки.

В інших країнах, зокрема, Євросоюзу, Російська Федерація проводить певні спецоперації проти України, серед них – "Двійник", "Матрьошка" та Portal Combat.

Як повідомляє "Українська правда", у Франції вдалося виявити інформаційну спецоперацію "Двійник", якою керувала Росія. Наголошується, що викриттю сприяла структура Viginum, яка має опосередкований зв'язок із Генеральним секретаріатом національної безпеки та оборони країни. Як виявилось, "Двійник" – не єдина операція країни-агресора.

За словами профільного аналітика Крістіни Дюгуен-Клеман, у рамках операції "Двійник" Росія протягом приблизно року створювала клони мейнстримних ЗМІ. Робилося це, щоб поширити репутаційні атаки проти України та спробувати "розколоти" держави-члени Європейського Союзу.

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Інша спецоперація РФ під назвою "Матрьошка" має вплив на фактчекер - процес перевірки фактичної точності сумнівних повідомлень та заяв. Суть "Матрьошки" в тому, що фейкові акаунти звертаються до фактчекерів або до основних мейнстримних ЗМІ з проханням перевірити свідомо фейкові дані. При цьому, за словами фахівця, росіяни будуть у виграші, незалежно від того – чи перевірять цю брехню, чи ні.

"Якщо ви відмовляєтеся, вони можуть підживлювати свої наративи:" Бачите, це і є цензура. Вони кажуть, що хочуть перевіряти факти, але не роблять цього, коли ми даємо інформацію". З іншого боку, ви можете сказати: "Добре, я збираюся перевірити ці речі". Втім, це дуже розпорошує увагу фактчекерів. Тому росіяни отримують вигоду в обох випадках", - пояснює аналітик.

Зазначається, що нещодавно у Франції викрили ще одну спецоперацію РФ, яка має назву Portal Combat. Це мережа із приблизно 193 вебсайтів, які працюють для того, щоб створити своєрідну вірусність ворожих наративів у європейських країнах та країнах Півдня.

"Було виявлено мережі з приблизно 500 таких вебсайтів, які продукують наративи 15 різними мовами, які можуть бути створені за допомогою генеративного ШІ та великих мовних моделей, які збільшують швидкість виробництва наративів", - каже Дюгуен-Клеман.

Мета Portal Combat - поширення контенту, що відповідає геополітичним цілям Кремля.

Ферми тролів у Росії - подробиці

За даними закордонних ЗМІ, російські ферми тролів, пов'язані з Євгеном Пригожиним, залишаються активними навіть через місяці після того, як лідер найманців загинув в авіакатастрофі. Декілька різних онлайн-кампаній впливу з прихованим або фінансовим зв'язком з Пригожиним були активними протягом 2023 року, і їхня діяльність не припинилася навіть тоді, коли після його смерті в серпні російський уряд ліквідував пропагандистські підрозділи, більш відверто пов'язані з Пригожиним.

Як зазначають аналітики, хоча жодна з таких кампаній не набула значного поширення в Інтернеті, проте діяльність цих груп, що продовжується, вказує, що Росія здатна збільшити свій вплив у міру наближення виборів у США.

За словами дослідників, російська дезінформаційна тактика змінилася з 2016 року. Якщо раніше зусилля були зосереджені здебільшого на залученні великої аудиторії до вірусного контенту на платформах соціальних медіа, то зараз головна увага приділяється створенню вебсайтів, які видають себе законними джерелами новин. Деякі нові методи також включають оплату акторам за розміщення фейкових відео, які, наприклад, звинувачують президента України Володимира Зеленського в наркоманії.

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