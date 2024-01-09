Противник весь час змінює тактику завдавання ударів.

На одному з напрямків прикордонники мінуснули відразу десяток ворожих дронів з вибухівкою. Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Йдеться, що прикордонники за допомогою спеціального озброєння віртуозно знешкодили одразу багато FPV-дронів на Запорізькому напрямку.

"Прикордонники продовжують "антидронову кампанію", не залишаючи ворогу жодних шансів. Зокрема, охоронці кордону відбили атаку безпілотної авіації, яка налічувала десяток дронів-камікадзе", - розповіли у ДПСУ.

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Додається, що російські загарбники постійні змінює тактику завдавання ударів, але прикордонники дають гідну відсіч окупантам. Цього разу ставка противника була на масовість, та операторам високо технологічної антидронової рушниці вдалось заглушити сигнали й зв’язок ворожих дронів.

"БпЛА, втративши орієнтацію у просторі, на мить зависали у повітрі та вибухали. Одного "камікадзе", зі смертоносним вантажем на борту, захисники майстерно приземлили без детонації", - розповіли прикордонники.

Знищення ворожих дронів - деталі

Нещодавно на Запорізькому напрямку прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам у складі Сил оборони звели нанівець плани ворога – прикордонники на псевдо Моцарт й Тайга знищили сім ворожих безпілотників. Наближення дронів захисники розпізнали за характерним звуком, приборкали" хвильове поле дронів-вбивць та мінуснули - один безпілотник вдалося акуратно приземлити, решта вибухнула у повітрі.

У Новорічну ніч ворожі "пташки зняли з неба" мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону, ще один дрон збили військовослужбовці Морської охорони ДПСУ. Дрони-камікадзе розлетілись на друзки.

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