На одному з напрямків прикордонники мінуснули відразу десяток ворожих дронів з вибухівкою. Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Йдеться, що прикордонники за допомогою спеціального озброєння віртуозно знешкодили одразу багато FPV-дронів на Запорізькому напрямку.
"Прикордонники продовжують "антидронову кампанію", не залишаючи ворогу жодних шансів. Зокрема, охоронці кордону відбили атаку безпілотної авіації, яка налічувала десяток дронів-камікадзе", - розповіли у ДПСУ.
Додається, що російські загарбники постійні змінює тактику завдавання ударів, але прикордонники дають гідну відсіч окупантам. Цього разу ставка противника була на масовість, та операторам високо технологічної антидронової рушниці вдалось заглушити сигнали й зв’язок ворожих дронів.
"БпЛА, втративши орієнтацію у просторі, на мить зависали у повітрі та вибухали. Одного "камікадзе", зі смертоносним вантажем на борту, захисники майстерно приземлили без детонації", - розповіли прикордонники.
Знищення ворожих дронів - деталі
Нещодавно на Запорізькому напрямку прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам у складі Сил оборони звели нанівець плани ворога – прикордонники на псевдо Моцарт й Тайга знищили сім ворожих безпілотників. Наближення дронів захисники розпізнали за характерним звуком, приборкали" хвильове поле дронів-вбивць та мінуснули - один безпілотник вдалося акуратно приземлити, решта вибухнула у повітрі.
У Новорічну ніч ворожі "пташки зняли з неба" мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону, ще один дрон збили військовослужбовці Морської охорони ДПСУ. Дрони-камікадзе розлетілись на друзки.