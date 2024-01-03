Наближення дронів українські захисники розпізнали за характерним звуком.

На одному з напрямків українські прикордонники віртуозно відправили на брухт відразу сім безпілотників противника.

Про це повідомляє ДПСУ. "На Запорізькому напрямку прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам у складі Сил оборони звели нанівець плани ворога. Воїни з позивними "Моцарт" й "Тайга" майстерно знищили сім ворожих "пташок"", - розповіли у відомстві.

Йдеться, що наближення дронів українські захисники розпізнали за характерним звуком. Тоді прикордонники "приборкали" хвильове поле дронів-вбивць та відправили за відомим напрямком. Зокрема, один безпілотник ювелірно приземлили, від решти залишилися тільки шматки.

Також у ДПСУ показали, як українські "поштарі" ударних БпЛА дістають ворожі позиції на другій лінії. Йдеться, що на півдні прикордонники знищили приховані авто та склад боєкомплекту загарбників.

"У звʼязку зі збільшенням попиту та "клієнтської бази", дана сфера послуг (влучання з безпілотників по ворожім цілям – УНІАН) постійно вдосконалюється.

Як ЗСУ нищать ворожі безпілотники

На півдні українські захисники пустили на брухт дорогу техніку противника. Це розвідувальний БПЛА Zala, п’ять ударних дронів "Ланцет", гармата, два міномети, чотири одиниці автомобільної техніки та польовий пункт боєпостачання. Також знищено дві зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3" - установки ППО сухопутних військ середньої дальності, та радіолокаційну станцію "Яструб-АМ", якою дуже пишаються російські загарбники. Втрати коштували російським окупантам сотні мільйонів доларів.

А у Новорічну ніч, українські прикордонники успішно дістали чотири дрони-вбивці. Зокрема ворожі "пташки зняли з неба" мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону, ще один безпілотник збили військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби. Від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілись на друзки.

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