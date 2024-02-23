При цьому він висловив переконання, що чим скоріше ці винищувачі попадуть ЗСУ, тим краще.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не назвав точні терміни передачі Україні західних винищувачів F-16.

Про це він заявив в інтерв'ю радіо Свобода. "Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там якомога раніше", - сказав він.

При цьому генсек НАТО зауважив, що ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, коли пілоти, технічний персонал будуть більш навченими, а системи підтримки, які мають бути в наявності, підготовленими, щоб зробити F-16 дійсно передовою системою зброї, якою вони є.

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"Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку й доставку F-16. Чим швидше, тим краще", - констатував Столтенберг.

Він розповів, що у різних союзників дещо різна політика щодо цього питання, але як підкреслив генсек, треба не забувати, що відбувається. "Це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А, згідно з міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також нанесення ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право. І, звичайно, Україна має на це право, щоб захистити себе", - зазначив Столтенберг.

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