Винищувачі мають посилити мождлвості Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео інтенсивного тренування українських пілотів та техніків з опанування багатоцільових винищувачах F-16 на базі Скрюдструп в Данії. Відео оприлюднене у соціальних мережах.

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день", - повідомив Зеленський.

Один з українських пілотів з позивним Moonfish каже, що "наш досвід бойових дій дійсно важко переоцінити, але все ж таки, це дуже стисла програма". На його думку, найбільшим стимулом є не бойовий досвід, а мотивація повернутися в Україну і продовжити воювати. Він каже, що F-16 - це суперкласний літак з точки зору пілота, і що ці винищувачі більш маневрені за радянські МІГи. "Таке враження, що літак сам спонукає тебе керувати ним більш агресивно", - сказав пілот.

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році було створено "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16. Її співголовами стали США, Данія і Нідерланди. До коаліції також долучилися Норвегія, Велика Британія, Люксембург, Греція, Канада, Польща, Румунія, Франція, Бельгія, Португалія та Швеція.

Очікується, що перші F-16 опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року.

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