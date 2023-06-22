На кадрах видно, що міст зазнав значних пошкоджень внаслідок удару.

У мережі з'явилися перші кадри пошкодженого внаслідок удару Чонгарського моста на адмінкордоні Херсонської області та Криму.

На одному з відео видно, що ударом значно пошкоджено дорожнє полотно посеред моста. Рух транспорту зупинено, але на мосту не видно працівників екстрених служб.

Тим часом один російських Телеграм-каналі публікує відео перших хвилин після "прильоту" по Чонгарському мосту. Автор відео стверджує, що зняв його о 5 ранку 22 червня. На відео видно стовп диму, що здійнявся над Чонгарським мостом відразу після удару.

Водночас російські пропагандисти показали, як Чонгарський міст виглядає зараз. Внаслідок атаки посередині моста утворилася наскрізна вирва. Пошкоджено відбійники. Незрозуміло, чи придатний міст для пересування транспортних засобів.

Удар по Чонгарському мосту

Окупанти заявили про удари по мостах на кордоні Криму та Херсонської області. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Натомість гауляйтер Криму Сергій Аксьонов підтвердив удар тільки по Чонгарському мосту. Про застосування Storm Shadow колаборант не згадав.

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