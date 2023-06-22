Міст зазнав значних пошкоджень. Рух транспорту зупинено.

Українські воїни вдарили по мостах на кордоні Криму та Херсонської області. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Як повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, знищено дорожнє покриття кількох мостів, зокрема автомобільного моста у Чонгарі.

"За попередньою оцінкою, використовувалися англійські ракети Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед людей немає", - пише Сальдо, пообіцявши відновити рух транспорту "найближчим часом".

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Натомість гауляйтер Криму Сергій Аксьонов підтвердив удар тільки по Чонгарському мосту. Про застосування Storm Shadow колаборант не згадав.

"Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна", - заявив Аксьонов.

Тим часом у кримських пабліках пишуть, що рух через Чонгарський міст перекрито. Автомобілі розвертають на під'їзді до моста.

Що ввідбувається у Криму зараз

Вчора ввечері у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що чутки про роботу ППО в місті нібито поширювала Україна. Насправді ж, за його версією, причиною вибухів стали навчання курсантів з використанням "реактивних бомбометів".

Водночас британська розвідка повідомляє, що окупанти почали докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів, особливо на підступах до тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що туди входить елика смуга оборони протяжністю 9 км в 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим з Херсонською областю.

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