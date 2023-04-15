Страти використовували для залякування найманців.

У ПВК "Вагнера" використовували жорстокі страти для залякування своїх найманців, які масово здавалися в полон.

Як розповів російський правозахисник Володимир Осєчкін в інтерв'ю для каналу "FeyginLive", відомо про 20 таких епізодів.

"За останні 7-8-9 місяців величезна кількість найманців і з числа колишніх ув'язнених, яких Путін помилував і вони відправляли на війну, і з числа вільнонайманих, розуміючи, що це за м'ясорубка, піднімали руки та тікали на позиції до українців. Користувалися програмою "Збережи життя" та іншими варіантами здачі в полон. І ось їм потрібно було, щоб бійці ПВК "Вагнер" принципово почали боятися українців, [думали] що ті теж можуть мучити. На той момент – кінець літа і осінь 2022 року – розквіт, можна сказати, фігури Євгенія Пригожина, коли він повним ходом набирав обертів, набирав десятки тисяч засуджених, і йому здавалося, що ще трошки і він стане в один рівень з якимись Шойгу і Ротенбергами... Ось в цей самий момент вони в хід пускали найжорстокіші, нелюдські методи. Записували це на відео. ... Людина, яку ми, напевно, покажемо в понеділок (17 квітня – УНІАН), говорить про те, що понад 20 осіб у подібний спосіб були позасудово вбиті жорстоко і страчені. Це система, яка працює, працювала за вказівкою Пригожина", – розповідає Осєчкін.

Страти в ПВК Вагнера - що відомо

Раніше ув'язнені, яких завербувала ПВК "Вагнера" і відправила на війну проти України, в розмовах з журналістами зазначали, що їх заманювали високими зарплатами і списанням судимостей, одночасно попереджаючи, що "тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці". Страти тих, хто "провинилися", ПВК згодом викладала в мережу. Наявність такої практики підтверджував і "вагнерівець" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії. Він розповідав, що йому відомо про 10 інцидентів, пов'язаних з вбивством найманців.

У лютому найманці ПВК "Вагнера", які потрапили в полон, в інтерв'ю The Washington Post прямо на фронті заявили, що політика щодо вбивств в останні тижні ослабла. За їхніми словами, в ПВК "Вагнера" перестали страчувати найманців через шокуючі втрати на фронті.

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