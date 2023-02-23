Припинення "обнулень" найманці пов'язали це з тим, що "Вагнер" втратив в бою шокуючу кількість бійців.

Найманці "Вагнера", які потрапили в український полон, розповіли, як змінилася політика російської ПВК щодо страт за відмову воювати.

В інтерв'ю The Washington Post прямо на фронті найманці заявили, що політика щодо вбивств в останні тижні ослабла. Вони пов'язали це з тим, що "Вагнер" втратив в бою шокуючу кількість бійців.

Найманці – 30-річний Ілля та 35-річний Михайло – потрапили в український полон у північній частині Бахмута. Обидва розповіли, що були завербовані в той час, як відбували покарання в російських колоніях за заподіяння смерті в стані алкогольного сп'яніння.

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Михайло, батько чотирьох дітей, у стані сп'яніння побив чоловіка до смерті під час бійки у себе вдома неподалік Чити. Ілля, батько двох дітей з Смоленської області, керував мотоциклом напідпитку і вбив свого брата-пасажира.

Найманці розповіли, що в ПВК їх попереджали про те, що всіх, хто спробує втекти з фронту, чекає "обнулення" (так в "Вагнері" називають страти). Також розповіли про практику залякування: офіцери "Вагнера" показували своїм слабо підготовленим бійцям відео, на яких найманцям ламали руки, скоювали повішення або забивали до смерті.

Один з найманців каже, що сам був свідком того, як його друга відвезли на розстріл після того, як він виступив проти розгортання військ. Полонені "вагнерівці" стверджують, що іноді на Бахмутському напрямку "обнуляли" сотні бійців за день.

За їхніми словами, ситуацію кардинально змінили шокуючі втрати ПВК. Іллі каже, що за 72 години під час спроби штурму села Червона Гора поблизу Бахмута було ліквідовано 400 "вагнерівців", і їхні трупи просто залишили лежати на снігу. Порушників правил – дезертирів, тих, хто приймав алкоголь або наркотики – на тлі великих втрат перестали вбивати, кажуть найманці.

"Обнулення" було скасовано. Напевно, тому що не вистачало людей", – розповів Михайло.

Що стосується мотивації відправитися на війну, Ілля підтвердив інформацію, яку раніше озвучували інші "вагнерівці": що за півроку "служби" обіцяли списання судимості, а за участь у бойових діях – зарплату (1300 доларів на місяць для піхотинця, 1200 доларів премії за особливі успіхи), яку в підсумку ніхто не отримав. Михайло також підтвердив, що ув'язнених не примушували воювати – це був їхній особистий вибір.

Участь ПВК Вагнера у війні проти України

Через п'ять місяців повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, країна-агресор, що зазнає значних втрат, почала вербувати в'язнів російських колоній для участі в бойових дії. Після незначної підготовки або й зовсім без неї ув'язнені потрапляли на фронт у складі ПВК "Вагнера". Вербуванням займався особисто її ватажок Євгенійй Пригожин, який раніше приховував свій зв'язок з військовою компанією.

Самі ув'язнені розповідали, що їх заманювали високими зарплатами за участь у війні і помилуванням - за півроку на фронті обіцяли списання судимостей. При тому у Пригожина потенційних найманців попереджали, що записуючись до ПВК вони приймають остаточне рішення воювати проти України, і "на тих, хто поверне назад, чекатиме розстріл на місці". Згодом ПВК публікувала відео з стратами своїх найманців, які "завинили". Про таку практику розповідав і "вагнерівець" Андрій Медведєв, що втік до Норвегії, який стверджував, що йому відомо про 10 інцидентів.

Вербування ув'язнених в ПВК припинилося в лютому 2023 року, Пригожин стверджував, що Міноборони РФ просто позбавило його такої можливості. Інформації про те, скільки ув'язнених вдалося завербувати, немає. За різними оцінками, йдеться про 40-50 тисяч осіб. Також відомо, що до кінця осені в'язні стали основною силою "Вагнера".

Підрозділи ПВК, що складаються з завербованих ув'язнених, зазнавали і продовжують зазнавати значних втрат. Найманці, які втекли або потрапили в полон, і раніше скаржилися на погане забезпечення, а напередодні стало відомо, що командувач військами РФ в Україні Валерій Герасимов дав команду повністю припинити постачання зброї для "Вагнера". Після того, як Пригожин поскаржився на брак боєприпасів і заявив на тлі гори трупів своїх найманців, що загиблих могло бути "в п'ять разів менше, якби не "снарядний голод", поставки боєприпасів відновили.

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