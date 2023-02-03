Стрілець-зенітник ПЗРК "Ігла-1" захопив ціль і здійснив пуск.

У Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25. Прес-служба НГУ уточнила, що це сталося під Бахмутом, за який точаться криваві бої.

Зазначається, що це сталося 2 лютого, ворожий літак було "приземлено" за допомогою ПЗРК "Ігла-1".Як це було, розповів командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на псевдо "Партизан":

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено".

Зазначається, що на Бахмутському напрямку лише за минулий тиждень розрахунком було знищено російський гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку, кажуть військові. Та наші захисники мужньо тримають оборону міста-фортеці.

Втрати Росії у війні в Україні

Як повідомив вранці 3 лютого 2023-го Генеральний штаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили у війні проти України 294 літаки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 129 тис. 870 (+840 за добу) осіб.

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