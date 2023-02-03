Також за добу було знищено, зокрема, шість бойових броньованих машин ворога.

Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 129 тис. 870 (+840 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 3 тис. 215 (+4) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 388 (+6), артилерійських систем - 2 тис. 215 (+3), реактивних систем залпового вогню - 460 (+2).

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Засобів протиповітряної оборони було знищено 222, літаків - 294 (+1), гелікоптерів - 284, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 952 (+1), крилатих ракет - 796.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 5 тис. 68 (+4), спеціальної техніки - 202 (+2).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Втрати Росії в Україні - актуальне

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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