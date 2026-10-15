Ураження Су-34 у Борисоглібську: росіяни вимагають відтягнути всі літаки на 400 км

У РФ закликають не розміщувати на аеродромах поблизу кордону більше ніж пару літаків.

Українські збройні сили атакували ракетами "Нептун" військовий аеродром у Борисоглібську Воронезької області та знищили одразу шість Су-34М. У мережі вже поширюються супутникові знімки наслідків удару, на яких видно, що стоянку літаків повністю рознесло. При цьому AviVector повідомляє, що щонайменше 4 літаки Су-34 знищено.

На цьому тлі російські військові кореспонденти скаржаться на недостатній захист аеродромів і заявляють, що єдиним виходом буде відвести авіацію на сотні кілометрів від лінії фронту.

Так, російський Telegram-канал Fighterbomber скаржиться, що ефективність мобільних вогневих груп та захисту з сіток проти українських ракет наближатиметься до нуля.

Відео дня

Він зазначає, що можливим варіантом захисту є повномасштабна, ешелонована ППО, а також будівництво укриттів для літаків із бетону та сталі. Водночас російський експерт нарікає, що маючи хоча б одного спостерігача біля аеродрому, ЗСУ зможуть легко визначити зручний момент для удару по техніці, яку викочують/закочують із укриттів і готують до вильоту.

Тож єдиним способом хоч якось уберегти російську авіацію він вважає передислокацію на сотні кілометрів углиб території РФ.

"Крім тимчасового рішення вивести всю фронтову, далеку та ВТАшну авіацію за межі радіусу 400 км, я не бачу іншого способу зберегти матеріально-технічну частину", – заявляє він.

Водночас аеродроми, розташовані ближче до цього радіусу, пропонується використовувати як оперативні, причому на аеродромі тимчасово розміщувати ту кількість літаків, яку там здатні підготувати до повторного вильоту у встановлений час, а також забезпечити самостійне зарулювання та вирулювання літаків у укриття.

"У кращому разі не більше двох, а в ідеалі використовувати ці аеродроми лише у разі крайньої необхідності", – додає він.

Військовий кореспондент також поскаржився на те, що уламки після удару прибираються недостатньо швидко.

"Їх треба прибирати до того моменту, коли противник сфотографує уламки, що впали, з усіх ракурсів і викладе на показ усьому світу", – заявляє Fighterbomber.

Удар по аеродрому в Борисоглібську

Сьогодні ВМС ЗСУ повідомили, що в ніч на 15 жовтня береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ.

"У результаті удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому.

Вас також можуть зацікавити новини: