Україна уразила відразу 6 російських Су-34 на аеродромі 'Борисоглєбськ'

Цей аеродром росіяни використовують для здійснення повітряних атак по Україні.

Військово-Морські сили (ВМС) ЗСУ знищили 6 російських двомісних винищувачів-бомбардувальників Су-34М.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ. Там зазначили, що у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

"Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому", - йдеться у повідомленні

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Військові деталізували, що Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

"Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту", - констатували у МВС ЗСУ.

Знищення російської авіації

Як повідомляв УНІАН, на початку липня українські військові знищили російський бойовий літак. Спочатку мова йшла про знищення винищувача-бомбардувальника Су-34. А потім у Повітряних силахуточнили, що йшлося про винищувач Су-35.

"8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35!", - зазначалося в повідомленні.

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