Україна дасть відповідь на російський обстріл міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", який прямував до порту Ізмаїл.
Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. Він назвав цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією судна "Сукра Окан" безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав.
"Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", - підкреслив Подоляк.
Зупинка "Сукра Окан": що відомо
Сьогодні вдень російські загарбники заявили, що відкрили з патрульного корабля "попереджувальний вогонь" для зупинки іноземного суховантажу, який слідував до українського порту. Також загарбники підняли у повітря гелікоптер "Ка-29" для його огляду.
Водночас у Об’єднаному координаційному пресцентрі Сил оборони Півдня відзначили, що заява Міноборони РФ не була підтверджена іншими офіційними джерелами.