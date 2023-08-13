Подоляк назвав це актом піратства.

Україна дасть відповідь на російський обстріл міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", який прямував до порту Ізмаїл.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. Він назвав цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією судна "Сукра Окан" безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав.

"Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", - підкреслив Подоляк.

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Зупинка "Сукра Окан": що відомо

Сьогодні вдень російські загарбники заявили, що відкрили з патрульного корабля "попереджувальний вогонь" для зупинки іноземного суховантажу, який слідував до українського порту. Також загарбники підняли у повітря гелікоптер "Ка-29" для його огляду.

Водночас у Об’єднаному координаційному пресцентрі Сил оборони Півдня відзначили, що заява Міноборони РФ не була підтверджена іншими офіційними джерелами.

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