Наразі відомо, що 10 людей врятовані з-під завалів.

У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед",один з них влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого є загиблі і поранені.

Як повідомили у Сумській ОВА,в результаті удару спалахнула пожежа. Зруйновані кілька поверхів п'ятиповерхівки.

В даний час тривають аварійно-рятувальні роботи.

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"За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", - йдеться в повідомленні ОВА.

В ОВА додали, що пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, упродовж останніх годин через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України.

"Пізно ввечері ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще 6 людей врятовано з-під завалів, з них одна дитина, четверо людей поранені", - повідомив деталі міністр.

Щодо удару по п'ятиповерхівці у Сумах, Клименко зазначив, що рятувальні роботи тривають. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей.

Тим часом, за даними міністра, у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей. Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих - більше півсотні.

Що відомо про ракетний обстріл Кривого Рогу

Вчора увечері у Дніпропетровській ОВА повідомили про вибухи у місті та пожежу в одній з багатоповерхівок. Рятувальна операція тривала декілька годин, тоді за її результатами повідомлялося про трьох загиблих та понад 40 постраждалих людей.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих та пообіцяв, що окупанти за цебудуть покарані.

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