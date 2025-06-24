Ще трьох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Вночі загарбницька армія Російської Федерації масовано вдарила дронами-камікадзе по Сумському району Сумщини, вбивши трьох людей.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що під масованою атакою опинилося селище Верхньосироватської громади. Внаслідок нальоту загинули чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Тіло дитини дістали з-під завалів зруйнованого будинку:

"Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон - назавжди. Щирі співчуття їхнім близьким".

Ще трьох людей витягли з-під завалів та госпіталізували. Одна з них перебуває у тяжкому стані. У селищі зруйновані та пошкоджені будинки, після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

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Нічна атака дронів на Україну

Нагадаємо, просто зараз протиповітряна оборона країни відбиває чергову атаку дронів-камікадзе. Тривога досі лунає на Харківщині, Донеччині та Сумщині.

Гучні вибухи пролунали у Харкові. Місце влада повідомила про влучання та руйнування в Немишлянському районі. Також відомо, що під атакою російських безпілотників було цивільне підприємство.

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