За словами військових, ворог останніми тижнями зменшив кількість обстрілів в регіоні.

Сьогодні, 15 липня, на кордоні із Сумською областю не спостерігається накопичення сил армії РФ. Про це заявив речник 117-ї ОБрТрО Дмитро Лантушенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на кордоні в Сумській області дійсно дуже динамічна. Якщо ще кілька тижнів тому ми зафіксували збільшення ворожих військ, особового складу та техніки на кордоні з Сумщиною, то зараз ситуація змінилась. За даними нашої розвідки та підрозділів Сил оборони, які працюють безпосередньо в тій зоні відповідальності, сьогодні не можна констатувати, що ворог накопичує та збільшує свої сили та резерви", - запевнив представник бригади.

За словами Лантушенка, українські військові також фіксують зменшення мінометних та артилерійських обстрілів за останні кілька тижнів. Однак противник значно збільшив застосування дронів.

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Крім того, речник наголосив, що ворог постійно намагається проводити інформаційно-психологічні операції, закликаючи до капітуляції.

"Щодня ворог намагається моніторити ситуацію на Сумщині поряд з кордоном за допомогою розвідувальних дронів. Вчора, до прикладу, на Писарівську громаду ворог здійснив скид із дрона пропагандистських інформаційних матеріалів з закликом до наших військових здаватись в полон. Тобто, в цій зоні ворог намагається проводити більше інформаційно-психологічні операції, аніж вдаватись до ескалації бойових дій", - зауважив Лантушенко.

Ситуація на північних кордонах країни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що атака РФ із півночі вже триває, тому є тенденція на загострення, через що проблему ігнорувати не можна.

Своєю чергою джерела в Міноборони для видання ZN.UA запевнили, що наразі окупанти не мають достатньо сил для здійснення прориву на північних кордонах. Однак у відомстві зазначили, що в обох північних областях спостерігаються часті спроби проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп, підрозділів та рот, які намагаються проводити розмінування на українській території.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, про які загрози з півночі міг говорити Буданов.

"Це може бути їхнім планом на випадок, якщо їм не вдається просуватися на фронті, тоді їм треба розтягнути нашу лінію для того, щоб ми не могли перехопити ініціативу, коли ворог виснажиться або коли в нього почнуться системні проблеми і вони не зможуть далі наступати. Щоб ми не перехопили ініціативу, щоб ми не були в силах контратакувати, особливо там, де ми можемо зробити їм дуже боляче, саме для цього ворог намагається або буде намагатися проводити певні дії на півночі, на північному сході", - зауважив експерт.

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