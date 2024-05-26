Речник ДПСУ зазначив, що зараз у Росії недостатньо сил на цьому напрямку, щоб досягти стратегічних цілей.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, що відбувається на кордоні в Сумській області та оцінив можливість наступу РФ на цьому напрямку.

Так, він зазначив, що російська армія поблизу українського кордону на Сумщині має певні підрозділи та засоби, однак цих сил недостатньо, щоб досягти стратегічної мети.

"Росіяни продовжують нарощувати свої сили на цих напрямках. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - наголосив спікер.

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За його словами, не можна виключати, що окупанти на Сумщині можуть повторити сценарій, який зараз відбувається на півночі Харківської області.

"Окупанти можуть здійснити наступ на Сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії, для того, щоб сіяти паніку, розтягнути сили ЗСУ і не давати їх перекидати на більш важливі напрямки", - додав він.

Чи піде Росія в наступ на Суми

Раніше начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському і Сумському напрямках, однак їм цього не вдалося.

21 травня в Держприкордонслужбі України заявили, що росіяни в будь-який момент можуть вдатися до наступу на Сумському напрямку, щоб ще більше розтягнути лінію фронту.

При цьому, на думку генерала, екскерівника української розвідки Миколи Маломужа, повторний наступ російських військ на Харків і Суми малоймовірний. За його словами, Москва повинна зібрати мінімум 1 млн особового складу військових, щоб реалізувати такий стратегічний наступ, а це нереально.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також заявили, що поки що не бачать загрози наступу росіян на Харків і Суми.

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