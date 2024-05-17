Псевдовлада визнала, що після дронової атаки виникли проблеми в роботі підстанції "Севастополь".

У центрі уваги новини Криму, який поки що перебуває під контролем росіян, - у Севастополі значна частина території буде без електропостачання після атаки дронами.

Такою інформацією поділився Telegram-канал "Крымский ветер". На каналі зазначається, що відключення світла нібито стало наслідком "падіння осколків БПЛА" на електропідстанцію 330 кіловат.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що в ніч на п'ятницю, 17 травня, загарбники "успішно відбили" масовану атаку на місто - "знищено десятки БПЛА і понад п'ять безекіпажних катерів".

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Пізніше псевдочиновник повідомив, що після дронової атаки виникли проблеми в роботі підстанції "Севастополь", і щоб вона знову почала нормально працювати, за попередніми оцінками, потрібно "близько доби".

"Поки тривають відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатню кількість енергії. Відповідно, будуть точкові відключення світла... У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках...", - додав він.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, на кримському півострові вже не раз лунали вибухи на військових об'єктах супротивника. Окупанти скаржилися на масштабні атаки дронами і ракетами та звітували про "успішно відбиті атаки".

Зокрема, в ніч на 15 травня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Бельбек". З'явилася інформація, що ворожий об'єкт був атакований ракетами ATACMS. За відомостями ЗМІ, унаслідок удару по "Бельбеку" уражено два російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, зенітно-ракетну систему великої та середньої дальності С-400 і склад паливно-мастильних матеріалів.

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