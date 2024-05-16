Унаслідок удару по Криму уражено також ворожий ЗРК С-400, з'ясували журналісти.

Унаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму уражено два ворожі винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.

Унаслідок удару по півострову уражено також склад паливно-мастильних матеріалів, повідомляє ASTRA в Telegram. Крім того, за відомостями журналістів, вдалося вразити зенітну ракетну систему противника великої та середньої дальності - С-400.

"ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Бельбек" уражені напередодні в результаті ракетної атаки ЗСУ на Крим. Двоє російських військовослужбовців загинули, 13 - постраждали", - йдеться у повідомленні.

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У ніч на 15 травня в Криму лунали вибухи в районі військового аеродрому "Бельбек", на якому раніше "засікли", зокрема, чотири російські літаки МіГ-31.

У Міноборони Росії стверджували, що засоби протиповітряної оборони окупантів над півостровом "збили 10 ракет ATACMS". Російська влада не говорила про якісь втрати внаслідок атаки.

Видання Forbes також писало, що удару по Криму могли завдати ракетами ATACMS. За його даними, під ударом опинилися літаки супротивника МіГ-31 і Су-27. Журналісти додали, що у російської сторони було тільки близько 100 двомоторних двомісних МіГ-31, і вони намагаються зберегти ці борти.

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