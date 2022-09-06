Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань.

На півдні ЗСУ ліквідували 35 окупантів та 4 бойові машини піхоти.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13.00.

Він зазначає, що протягом ночі суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не відмічено. Обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони.

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Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій, а також завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони та стримані вогневого тиску.

"Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань з ураженням живої сили, озброєння та техніки, 2-х переправ в районах Дар'ївки та Голої Пристані. Підтверджені втрати ворога складають 35 рашистів та 4 бойових машини піхоти", - сказав Назаров.

Він додав, що всі переправи перебувають під вогневим контролем Сил оборони.

Російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Нагадаємо, 29 серпня у командуванні армії України повідомили, що у Херсонській області розпочався контрнаступ українських захисників.

Станом на 6 вересня загальні втрати супротивника становлять близько 50 150 осіб.

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