Місцеві жителі повідомляють, що є нові "прильоти" по Антонівському мосту.

Вдень 29 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що Збройні сили України перейшли до наступальних дій на Півдні України. Зокрема стало відомо, що у Херсонській області російські окупанти накивали п'ятами з поля бою.

УНІАН у режимі онлайн розповідає, що відбувається зараз на окупованій території Херсонщини, звідки ЗСУ "викурюють" окупантів.

22:00 За даними CNN, українські воїни звільнили чотири села під Херсоном.

21:50 Повідомляється про сильні вибухи у Новій Каховці. За попередньою інформацією, є влучення по ворожому складу боєприпасів.

21:00 Є інформація, що ЗСУ влучили по баржі окупантів біля Антонівського мосту.

20:40 У Херсоні гримлять вибухи, повідомляють про нові "прильоти" по Антонівському мосту.

20:10 Військовий експерт Олег Жданов нагадав, що російські окупанти спорудили три лінії оборони на Херсонщині:

"Всі зраділи, але давайте дочекаємося на офіційну інформацію щодо подальшого просування ЗСУ. Відразу почалися питання про те, коли беремо Херсон, звільняємо і таке інше. То я нагадаю, що на Херсонському напрямку супротивник спорудив три лінії оборони. Поки що йдеться про прорив першої з них. Хоча у нас вже є досвід. Ми тоді дійшли до третьої".

19:30 У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Південнобузькому напрямку противник обстрілював з артилерійських систем та танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка.

На удари авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.

Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне становище неподалік Потьомкіно, зазнав втрат і ретувався.

Окупанти продовжують інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання щодо підтримки сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

19:00 Під час наступу ЗСУ на півдні помітили потужну БМП YPR-765. Це голландська БМП, створена на базі американського БТР М113А1 та є його покращеною версією.

18:20 Терорист Ігор Стрілков-Гіркін визнав, що ЗСУ розпочали великомасштабну атаку з плацдарму на річку Інгулець, з району Андріївки та досягли успіхів.

Гіркін констатував, що окупанти фактично опинилися у пастці. Вони більше не можуть переправити техніку на той бік Дніпра:

"Усі стаціонарні мости через Дніпро (два автомобільні та два залізничні) - виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише за поромними та понтонними переправами".

17:45 Є інформація, що ЗСУ атакують не лише мости на Херсонщині, але також б'ють по поромних переправах )які збудували окупанти), щоб відрізати їм усі можливі шляхи відступу.

17:00 З'явилися деталі контрнаступу ЗСУ на півдні від окупантів.

Паблік "вагнерівців" пише, що наші військові провели кілька вдалих атак. Зокрема, на напрямі Андріївка-Лозове їм вдалося просунутися на 10 км та зайняти село Сухий Ставок (50-60 км на північний захід від Нової Каховки).

16:30 В Офісі президента закликають ретельно перевіряти інформацію про перебіг бойових дій на південному напрямку, а також утриматися від поширення інсайдів та суб'єктивних думок, зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк:

"Розумію наші бажання та мрії. Але все ж таки пропоную виходити з обережного коментування щодо будь-яких наших військових дій. Тому користуючись нагодою, ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам громадської думки (зрозуміло, що вони всі знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій".

15:50 Жителів Херсонщини закликали перебувати у безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та підготувати аптечки.

15:25 У Херсоні чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

15:21 Повідомляється про запуск ракет з окупованої Херсонщини на Миколаївщину.

15:10 З'явилася реакція окупанта Аксьонова. Так званий "голова" Криму каже, що наступу ЗСУ немає. Чекаємо на заяви про "жест доброї волі" від російських загарбників.

14:55 Ведучий CNN Джим Шутто з посиланням на інформацію Міноборони США повідомив, що українська армія розпочала "промацування" лінії фронту на південному напрямку перед підготовкою великого контрнаступу.

14:35 Керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк зробила заяву щодо наступу ЗСУ на Херсонщині.

"Будь-яка військова операція потребує тиші. В умовах гібридної війни така реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ. Новина про наступ на Південному напрямку вона є, вона надихнула українців. Але наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз треба почекати і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів", - заявила вона.

Гуменюк наголосила, що сили противника на Півдні України досить потужні.

14:27 У Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць, повідомляють росЗМІ.

14:25 В українських тг-каналах "гуляють" повідомлення про те, що ЗСУ на Херсонському напрямку зайняли населений пункт Сухий Ставок. Це повідомлення з'явилося на тг-каналі "Валерій Залужній Official".❗️ Зазначаємо, що цей канал НЕ є офіційним каналом головнокомандувача ЗСУ.

14:20 У Бериславі зафіксовано влучання в машзавод, де базувалися окупанти. Крім того, є інформація про влучання у переправу в Бериславському районі, знищено все, що там було. У Гаврилівці Бериславського району - мінус боєкомплект росіян.

14:10 У Херсонській області лунають вибухи та постріли. Місцеві жителі повідомляють, що є нові "прильоти" по Антонівському мосту.

14:00 Заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олексій Мацулевич написав, що офіційно почалися бої за Херсон, але повідомлення з тг-каналу видалено.

12:30 ​​На Херсонщині ЗСУ знищили практично всі великі мости — Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму, повідомляє ОУВ "Каховка".

12:20 Керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

12:10 109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їхньою підтримкою, втекли з поля бою. Цю інформацію офіційно підтвердили у ЗСУ.

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