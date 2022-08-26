Марта Нетюхайло
Наприкінці червня Сєвєродонецьк був повністю захоплений росіянами / фото ua.depositphotos.com

Фільм жахів наяву: як живе Сєвєродонецьк під російським прапором

11:34, 26.08.2022
7 хв. 961

Наприкінці червня місто Сєвєродонецьк на Луганщині було повністю захоплене російськими окупантами й "звільнене" від усіх благ цивілізації. УНІАН вдалося дізнатися, як виживають під російським прапором ті, хто не виїхав з міста.

Ще донедавна у Сєвєродонецьку будували велику лікарню та сучасний спортивний комплекс, а сьогодні більша частина інфраструктури міста розбита й пошкоджена. Дороги усіяні уламками та сміттям. Містяни, які залишилися в населеному пункті, намагаються своїми силами підтримувати хоч якусь чистоту, проте всюди – розстріляні машини, залишки брухту, дорожніх знаків та розбиті будівлі, в яких раніше вирувало щасливе життя...

Багато будівель знаходиться в аварійному стані, перебувати в них небезпечно. Нещодавно, на очах у містян завалилася багатоповерхівка, пошкоджена внаслідок обстрілів.

Багато будівель знаходиться в аварійному стані / Фото надані героїнею публікації

"Тіло сусідки прогнило до черепа"

Тетяна (прізвище жінки не називаємо з міркувань безпеки) евакуювалася з міста, проте нещодавно поверталася додому ненадовго – за теплими речами. Жінка розповідає, що у районі торговельного центру "Велика кишеня" свою роботу розпочали російські "експерти" - окупанти опечатують будівлі та перевіряють їхній стан. Після чого місцеві чекають на "вердикт": жити їм вдома, чи вже не доведеться.

"Місцями, у деяких будинках відчутний трупний запах. Моя сусідка-пенсіонерка по сьогоднішній день лежить у квартирі, відчиненій настіж. Тіло прогнило до черепа, його ніхто не забирає. Це дуже страшно...", – згадує жахливу картину, яка і досі стоїть у неї перед очима, пані Тетяна.

За її словами, у пошкодженій квартирі з тілом сусідки орудували мародери: "Наскільки розповідали інші сусіди, у Сєвєродонецьку мародерили місцеві, кожен собі щось брав".

З інших квартир також доноситься неприємний запах, але його походження залишається загадкою: йти й перевіряти немає ні сил, ні бажання.

На вулиці, за словами Тетяни, вона не бачила тіл та не відчувала специфічного запаху. Проте перебувати там і без цього досить неприємно.

"Місто, знаєте... як у фільмі "Я-Легенда". Люди не розмовляють, нікого не чутно. Так тихо, спокійно, навіть пташки не співають. Просто тиша… І це дуже страшна тиша", – говорить Тетяна й додає, що це дуже пригнічує, адже в пам’яті зовсім інше місто, на вулицях якого лунав дзвінкий дитячий сміх, розмови мамочок на майданчиках, міська метушня.

До війни на вулицях міста лунав дзвінкий дитячий сміх / Фото надані героїнею публікації

"Блага цивілізації": вуличні "помивочні" та вода з калюж

Гігієнічні процедури у місті більше нагадують якісь випробування: аби помитися, містянам треба йти й займати чергу у вуличні "помивочні". Як і "належить", місцева окупаційна влада розробила окремий графік купань для жінок з дітьми та чоловіків. Вдень такий мобільний душ може прийняти до 100 осіб.

Тетяна розповідає, що власними очима бачила, як люди набирали відрами воду з калюж та збирали дощову воду по краплинці з дахів.

"Сказати, що місто заживе, що там буде мирне життя – ні. Опалення навіть не обіцяють", – розповідає жінка.

Замість того, щоб налагодити систему водопостачання, у місті поставили цистерни з технічною водою. Баки стоять і біля деяких під'їздів. Місцеві самотужки добувають воду зі свердловин у сусідніх населених пунктах, які так не постраждали від російських обстрілів.

За словами Тетяни, у Сєвєродонецьку почали працювати деякі прилавки на базарі. Там продають молочну продукцію, овочі, сигарети, якийсь домашній крам. Відкрили й магазини, але ціни занадто високі: хліб - 30 грн, сосиски від 190 грн, сир від 450 грн. За спостереженнями Тетяни, дешева лише горілка.

Дехто з місцевого населення обурений не тільки цінами, а й якістю російських товарів. Сєвєродончанам приблизно раз на тиждень привозять гуманітарну допомогу у вигляді круп, цукру та води.

Аби поїсти чогось гарячого, люди приходять в один з місцевих храмів або розводять багаття біля під'їздів та самотужки готують з того, що є.

За останньою інформацією, на території кафе "Дежавю" відкрили пункт видачі гарячої їжі.

Велика кількість тих, хто залишився у Сєвєродонецьку, підтримують РФ / Фото надані героїнею публікації

Людей "перепрошили"

Комендантська година у Сєвєродонецьку діє з 22:00 до 07:00. За словами Тетяни, тих, хто з'являється на вулиці вночі, забирають в комендатуру, а що далі чекає на відчайдухів – невідомо.

Дівчина зазначає, що чоловіків записують у списки, але говорять, що до січня мобілізації не буде. Натомість голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявляв про старт нової хвилі мобілізації на окупованих росіянами територіях: "Чоловіки не виходять на вулиці, а якщо все ж вийдуть, то автобуси з фсбшниками чатують повсюди, і додому вже не повернутися – тільки на війну".

За словами свідків, військових у Сєвєродонецьку стало значно менше. Проте за їхньої участі трапляються досить неприємні інциденти: "Військові, які залишаються в якихось селищах, їздять на ставки купатися і просто, тому що їм сумно, кидають гранати у воду, навіть тоді, коли там перебувають мирні жителі. Просто, щоб повеселитися", - розповідає Тетяна.

Жителька Сєвєродонецька каже, що у дітей, які залишилися в місті, іграми є кидання пляшок та катання на велосипедах на площі "метр на метр", бо існує велика мінна небезпека.

З друзями пані Тетяни, які залишилися в місті, стався досить неприємний інцидент: "Вони їздили у гараж забирати інструменти та наїхали машиною на "метелики", які були там розкидані. В автівці розірвало колесо. Але, якби люди не помітили й наступили, то їм просто б відірвало кінцівки".

З'явилися у Сєвєродонецьку й нові правила. Так, усім, хто залишився, треба замінити номери на машинах на ЛНРівські та до кінця року зробити собі російські паспорти.

"Велика кількість тих, хто залишився у Сєвєродонецьку, підтримують Росію. Спілкувалася особисто з такими. Вони дивляться телевізор з новинами про те, що все буде добре, що скоро будуть виплати. Їх такими байками травлять, а вони в це вірять. Людей "перепрошили"", – говорить пані Тетяна.

Окрім пересувного телевізора, окупанти розповсюджують і пропагандистські газети. Тож по місту ходять чутки, що невдовзі усі мешканці будуть працевлаштовані. "Жителі стають на облік у центрі зайнятості й декому надають роботу на "Азоті", розбирати завали за 20 тис рублів" – говорить Тетяна.

У Сєвєродонецьку панує гнітюча атмосфера / Фото надані героїнею публікації

Містяни звикають до нових реалій. Кажуть, що восени має відкритися дитячий садок, чекають на виплати від "ЛНР"…

"Люди стали дуже злими. Вони злі, тому що ми евакуювалися, а вони залишилися й пережили весь цей стрес. Вони злі, тому що ми вдягнені добре, у нас все є, а у них нічого немає, - розповідає жінка. – На тих, хто повертається у місто, сусіди налітають, наче шуліки, мовляв, ви ж самі розумієте, що ми тут усе собі облаштували, дрова нарубали, вікна повставляли, а ви тут вже самі по собі".

Дівчина зазначає, що навіть попри те, що це її рідне місто, з яким пов'язано безліч радісних спогадів, приємних моментів та емоцій, перебувати в ньому вкрай важко. Повертатися туди Тетяна не планує. Принаймні найближчим часом, поки в Сєвєродонецьку панує така гнітюча атмосфера.

Марта Нетюхайло

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