Луганщина прийняла на себе найбільше ударів.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай чесно розповів, чому військові вийшли з Сєвєродонецька. Деякі продовжують шукати "зраду" та стверджують, що наші захисники нібито "здали" місто. Проте це зовсім не так.

Про це Гадай розповів в інтерв'ю виданню "Сєвєродонецьк онлайн".

"Тоді не було ще у достатній кількості зброї. Саме тої, про яку зараз ми славетно згадуємо. Ті самі MLRS, HIMARS.. Тоді такого не було. Стримувати усю ту рашистську навалу було дуже важко. В Київ, Чернігів, Суми вони заходили, як кажуть військові, "на броні". Вони реально вірили, що їх тут зустрінуть "з караваями", з прапорами, з фотографіями "карліка бункерного". Вони там помилились. Тут вони не мали жодних сумнівів, що буде відбуватись. Тут вони чітко розуміли, що тут будуть бої. І вони тривали з першого дня, вони були достатньо жорсткі", - зазначив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Гайдай нагадав, що Луганщина "прийняла" на себе найбільшу кількість обстрілів. Наші захисники стійко тримали регіон, проте тоді рашисти мали перевагу та знищили усі позиції ЗСУ.

"Найважчі бої випали на долю Луганської області. Чи можливо було б втримати Сєвєродонецьк? Якщо б ми мали те, що маємо зараз, і зараз ці бої почалися б, то, можливо, втримали б... Зараз у рашистів відбувається "бавовна" на складах, раніше такої можливості не було. У них була перевага по артилерії", - додав Гайдай.

Він наголосив, що рішення відходити з Сєвєродонецька приймали не військові, які стояли на позиціях. "Чіплятися" вже було ні за що. А стояти на позиціях, щоб українські захисники просто гинули - тоді це було не потрібно. Ми захищали армію, наголосив Гайдай. Рашисти "загальмували" одразу, коли вони зайшли в Лисичанськ. ЗСУ зробили на Луганщині все, що на той момент могли зробити.

Нагадаємо, 25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що російські окупанти повністю захопили і контролюють місто Сєвєродонецьк. ЗСУ відійшли на більш підготовлені оборонні позиції.

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