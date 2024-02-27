Саме Су-34 скидали авіабомби на Авдіївку та інші населені пункти.

Українські воїни "приземлили" Су-34. Він став восьмим російським літаком, який збито за останні дні.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що не завжди можна побачити палаючу машину на льоту, бо збивають літаки на великих відстанях.

"Окупанти будуть, звичайно, говорити, що це вигадки", - зазначив Ігнат.

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При цьому нагадав, що це 8 літак за останній тиждень. За його словами, російські літаки активізувалися ще раніше на Авдіївському напрямку, куди спрямували величезну кількість авіабомб. Він нагадав, що літаки Су-34 є основними носіями цих бомб.

"Прикривають їх Су-35, здійснюють винищувально- авіаційне прикриття. Таким чином потрапляють інколи в зону ураження наших систем ППО, яких, на жаль, не так багато, але якщо грамотно сплановано дії, якщо спецоперація вдається, то ми бачимо такі результати", - сказав Ігнат.

Він відмовився уточнити де саме на східному напрямку було збито літак, щоб не розкривати, де в нас є якісь засоби ураження.

Мінус Су-34

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські військові на Східному напрямку приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди Він порадив окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними, бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу.

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