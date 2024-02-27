Це відбулося на сході України.

Українські військові на Східному напрямку приземлили російський Винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про успіх наших захисників повідомив командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. "Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - прокоментував Олещук.

Знищення російських літаків

23 лютого ЗСУ збили черговий російський літак ДРЛО А-50 над Азовським морем. Після цього керівник Головного управління розвідки Кирило Буданова зазначив, що у РФ залишилося всього 6 таких літаків.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що ЗСУ видавлюють російську авіацію з повітряного простору України так само, як російський флот видавили з Чорного моря.

До цього, лише за п’ять днів ВСУ вдалося збити взагалі сім бомбардувальників Су: п’ять двомісних Су-34 і два одномісних Су-35.

19 лютого стало відомо, що на рахунку переданої Німеччиною Україні батареї американського ЗРК Patriot вже 18 збитих російських літаків. Про це заявив італійський військовий експерт Томас Тейнер.

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