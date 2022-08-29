Українські війська застосовували американську та іншу зброю так, як мало хто очікував.

Україна домоглася великих успіхів у війні, застосовуючи зброю і техніку у несподіваний спосіб, зауважуть експерти.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За словами експертів і представників Міністерства оборони США, починаючи із затоплення російського флагмана "Москва" в Чорному морі в квітні і закінчуючи атакою на російську авіабазу в Криму цього місяця, українські війська застосовували американську та іншу зброю так, як мало хто очікував.

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Наприклад, українські сили швидше переміщують ракети, встановлюючи їх на вантажівки. А бойові можливості ЗСУ на морі були збільшені шляхом установки ракетних систем на швидкохідні катери.

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що українські сили встановили поставлені американцями ракети HARM на радянські винищувачі МіГ-29. Цього ніколи не робили до того – вважається, що ці ракети несумісні з Міг-29 та іншими винищувачами, наявними на озброєнні України.

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак, тут задіяно безліч авіоніки та інших аспектів високопродуктивних літаків. І вони це зробили", – наголосив колишній головнокомандувач армії США в Європі Фредерік Б. Ходжес

На подив експертів з озброєнь, Україна продовжує знищувати російські цілі за допомогою тихохідних ударних безпілотників турецького виробництва "Байрактар" і недорогих пластикових літальних апаратів, модифікованих для скидання гранат та інших боєприпасів.

Американські військові чиновники спантеличені тим, чому російські багаторівневі системи ППО не виявилися більш ефективними в боротьбі з безпілотниками, у яких немає систем самооборони і які легко виявляються радаром і літають зі швидкістю лише близько 128 км/год.

Генерал Ходжес зауважив, що через здатність українських військових знищувати росіян у незвичайним спосіб їх порівнюють з МакГайвером – героєм телесеріалу 1980-х років, який використовував прості імпровізовані пристосування, щоб вибратися з делікатних ситуацій.

Експерти також зазначають, що інженерна винахідливість українців різко контрастує з повільним, неквапливим, доктринальним характером наступу росіян.

Численні атаки на російські військові об'єкти в Криму також демонструють здібності українців, наголошують журналісти.

Наприклад, удар по аеродрому в Саках 9 серпня. Американські офіційні особи кажуть, що Україна завдала цього удару без попереднього сповіщення американських та інших західних союзників. Крім того, українські спецназівці і партизани використовували імпровізовану зброю, вибухівку і тактику під час ударів.

"Дії на Кримському півострові, ймовірно, знаменують собою нову фазу у війні, коли українці переходять у наступ з нерегулярною військовою кампанією, спрямованою на витіснення Росії із зони, щодо якої вона впевнена, що вона в безпеці", – сказав Мік Малрой, колишній співробітник Пентагону і офіцер ЦРУ.

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