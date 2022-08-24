Прем’єр подякував американським друзям України.

До пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 3 млрд доларів військової допомоги нашій державі. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу!", - наголосив очільник уряду.

Крім того, зазначив він, сьогодні, 24 серпня, до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від США.

"Це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки", - пояснив Шмигаль.

Він подякував американським друзям України і зауважив, що це суттєво підсилить військову та економічну міць України у протидії російському агресору.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України у розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, він передбачає додаткові боєприпаси для HIMARS та 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4.

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