Для таких атак Су-27 діють на малій висоті, використовуючи місцевість для маскування від радарів.

Українські Су-27, оснащені американськими плануючими бомбами GBU-39, проводять точкові удари по стратегічно важливих об'єктах, таких як понтонні мости та командні пункти на території Росії.

На рідкісному відео зафіксовано момент, коли Су-27 випускає чотири такі бомби з одного пілона під крилом, використовуючи тактику низького польоту з різким набором висоти перед скиданням, що допомагає уникати ворожих засобів ППО, пише Forbes.

GBU-39 із GPS-наведенням здатна планувати на відстань понад 95 км завдяки своїм висувним крилам, що дозволяє зберегти винищувач на безпечній відстані від зони ураження. Однак для таких атак Су-27 діють на малій висоті, використовуючи місцевість для маскування від радарів, а потім піднімаються перед скиданням бомб, щоб надати їм додаткову дальність.

Ця методика дозволяє українським ВПС уникати втрат у повітрі, навіть попри те, що російська армія досягла певних успіхів у ударах по літаках на землі. Зокрема, мішенню останньої атаки став один із понтонних мостів через річку Сейм у Курській області, побудований для зміцнення російських оборонних позицій.

Українські ВПС, маючи значно менше ресурсів, ніж російські, використовують плануючі бомби в обмеженій кількості — приблизно 10–12 на день, порівняно зі 100 російськими. Через це українські удари зосереджені на високовартісних цілях, таких як стратегічні мости, командні пункти та укріплення. Натомість російська авіація часто використовує бомби для обстрілів окопів і прифронтових міст.

Українська авіація на війні - інші новини

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що друга партія винищувачів F-16 від Данії вже в Україні:

"Наш повітряний щит посилено додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор".

Генерал-лейтенант у відставці, екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Україні необхідна потужніша зброя для переданих винищувачів F-16, щоб вони могли завдавати ударів по наземних ворожих цілях.

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