Повітряний щит України посилено додатково, зазначив президент.

Друга партія винищувачів F-16 від Данії вже в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський нагадав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують людей та інфраструктуру.

"Зараз наш повітряний щит посилено додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор", - додав президент.

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F-16 для України - актуальне

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що загалом Україні передадуть 19 винищувачів F-16.

Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні літаків: "Шість було доставлено. Це була перша партія".

Військовий оглядач Денис Попович пояснював, чому партнери можуть лише поступово передавати Україні обіцяні винищувачі F-16:

"Процес зараз триває. Ніхто не говорив, що він буде одномоментно. Ніхто не говорив, що нам передадуть одразу всі літаки. Тому будуть поступові, порційні передачі. Так, ми можемо скаржитися, що відразу велика кількість літаків нам не надходить. Але ми прекрасно розуміємо, що є певні обмеження, пов'язані з інфраструктурою. Є певні обмеження, пов'язані з пілотами".

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