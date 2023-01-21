Надання танків Україні необхідне для відновлення миру у Європі, зазначили очільники МЗС низки європейських країн.

Міністри закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, Латвії Едгарс Рінкевічс і Естонії Урмас Рейнсалу закликають Німеччину надати Україні основні бойові танки Leopard 2.

Надання танків Україні необхідне для швидкого припинення широкомасштабної агресії РФ, про це єврочиновники заявили у мікроблозі Twitter. "Ми, міністри закордонних справ Литви, Латвії і Естонії, закликаємо Німеччину надати Україні танки Leopard зараз. Це потрібно для швидкого припинення російської агресії, допомоги Україні і відновлення миру у Європі", - йдеться у спільній заяві міністрів.

Чиновники підкреслили, що "Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність у цьому відношенні".

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, щоб якщо буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання танків в Україну.

Також Пісторіус заперечив, що рішення Німеччини про потенційне відправлення танків Leopard 2 в Україну прив'язане до того, чи зроблять Сполучені Штати аналогічний крок із постачанням танків M1 Abrams.

Водночас, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

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